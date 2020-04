Le Menhir d'or: un nouvel album d'Astérix signé Goscinny et Uderzo!

Capture d'écran Éditions Albert René Le Menhir d'or: La couverture de la bande dessinée des nouvelles aventures d'Astérix le Gaulois (à droite) a été supervisée par Albert Uderzo avant son décès, et reprendra celle de l'histoire audio de 1967 (à gauche). (Capture d'écran Éditions Albert René)

“Nous exhumons un trésor...” Samedi 25 avril, soit un mois pratiquement jour pour jour après la mort de son papa Albert Uderzo, les éditions Albert René ont annoncé dans le Le Journal du Dimanche qu’Astérix aurait droit à de nouvelles aventures en bande dessinée.

Désormais orphelin de ses deux pères (René Goscinny est disparu en 1977), le célèbre Gaulois au casque à ailettes n’a effectivement pas encore vu toute sa vie dévoilée. Et dans le Journal du Dimanche, on apprend qu’un nouvel album paraîtra ainsi le 21 octobre.

Intitulée “Le Menhir d’or”, il s’agit d’une BD de 44 pages qui sera tirée à 100 000 exemplaires. Et contrairement à la plupart des albums, ce n’est pas autour d’Astérix, Obélix et Idéfix que l’histoire tournera, mais d’Assurancetourix, le barde à la voix insoutenable, qui se présentera à un concours de chant pour remporter la fameuse récompense ayant donné son nom à l’ouvrage. Avec une chanson librement inspirée du “Ménilmontant” de Charles Trénet et commençant par “Menhir montant, mais oui madame...”