Nouvel accord de libre-échange conclu entre le Canada et le Royaume-Uni avant le Brexit

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang La ministre du Commerce international, Mary Ng, regarde les images préenregistrées d'une vidéoconférence à laquelle elle a participé avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, le premier ministre britannique Boris Johnson et la secrétaire au Commerce international Liz Truss, lors d'une conférence de presse sur l'accord commercial Canada-Royaume-Uni à Ottawa, le samedi 21 novembre 2020.

OTTAWA — Le Canada et le Royaume-Uni ont conclu un nouvel accord de libre-échange avant l’échéance du 31 décembre, évitant ainsi de nouveaux tarifs douaniers qui seraient entrés en vigueur au moment du Brexit officiel.

Il s’agit d’un accord intérimaire, donc de transition, qui remplacera l’Accord économique et commercial global (AECG), qui englobe les échanges commerciaux entre les deux pays.

La nouvelle entente assure ainsi une continuité jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord plus complet de libre-échange avec les Britanniques. Des négociations doivent être menées au cours de la prochaine année. L’accord provisoire permet toutefois aux exportations canadiennes d’éviter 98% des nouveaux tarifs douaniers.

Les échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni, le cinquième partenaire commercial du Canada en importance, représentaient 29 milliards $ de marchandises en 2019.

Le premier ministre Justin Trudeau et son homologue britannique Boris Johnson ont fait l’annonce de ce nouveau pacte, samedi matin, dans le cadre d’une conférence de presse virtuelle. La ministre canadienne de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng, et la secrétaire d’État au Commerce international du Royaume-Uni, Liz Truss, ont aussi participé au dévoilement.

Cette importante annonce économique s’inscrit en marge du sommet virtuel du G20, présidé par l’Arabie saoudite.

«C’est une belle journée pour l’amitié Canada Royaume-Uni et on va continuer de travailler ensemble sur ces enjeux», s’est réjoui M. Trudeau en parlant de ce qu’il a appelé l’«accord provisoire de continuité commerciale Canada - Royaume-Uni».