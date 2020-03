Votre salade verte ou votre sandwich au jambon ne sont pas tentants ce midi? Vous voulez vous accorder un congé de cuisine sans vous taper une coûteuse table d’hôte? Voici six nouvelles adresses gourmandes décontractées à découvrir à Montréal.

Quoi : De petites assiettes sympathiques aux influences vaguement asiatiques servies avec une chouette sélection de bières de micro-brasserie et vins nature, en plein coeur du Quartier Chinois.

Quand : Mercredi (11h30 à 1h am) / Jeudi-vendredi (11h30 à 3h am) / Samedi (13h à 3h am) / Dimanche (13h à 1h am)

Où : 1071, boulevard Saint-Laurent (2 étage), Montréal (QUARTIER CHINOIS)

Quoi : Un heureux - et inusité - mélange de cuisines péruvienne et chinoise dans un magnifique décor tamisé. C’est le voisin et petit frère du Tiradito. On commande un pisco-matcha, on laisse faire le vin - la sélection étant courte et plus décevante que dans les autres établissements du groupe - et on se laisse tenter par un étonnant ceviche chino latino à la chinoise.

Quand : Mardi, mercredi et dimanche (17h à 22h) / Jeudi, vendredi et samedi (17h à 23h)

Où : 1080 rue de Bleury, Montréal (CENTRE-VILLE)

Courtoisie Giulietta

Quoi : Vincent Guzzo ne fait pas que dans les cinémas, mais aussi dans la restauration. Une deuxième succursale de son restaurant italien Giulietta vient d’ouvrir au Marché Central. On y propose de petites entrées savoureuses, pizzas napolitaines, pâtes fraîches et sauces maison dans une ambiance familiale et un décor moderne.

Quand : Du lundi au jeudi et dimanche (11h30 à 22h) / Vendredi et samedi (11h30 à 22h30)

Où : 951, Crémazie Ouest, Montréal (AHUNTSIC)

Quoi : On peut maintenant profiter de la savoureuse cuisine vietnamienne revisitée de la Belle Tonkinoise (dont on vous parlait ici) dans une ambiance plus branchée et festive, La Belle Tonki. Nos favoris : le burger banh mi et la Poutine au kimchi à la sauce ramen épicée!

Quand : Du dimanche au jeudi (17h-22h) / Vendredi-samedi (17h-23h)

Où : 1335 Beaubien Est, Montréal (ROSEMONT)

Quoi : Un casse-croûte végé qui mise sur la bouffe réconfort : poutine, mac and cheese, burgers au faux porc effiloché, hot chicken végane, Oréos frits, avec plusieurs options véganes. Derrière le projet : Brodie Somerville, anciennement Au Pied de Cochon.

Quand : Du mardi au jeudi (11h à 22h) / Vendredi-samedi (11h à 0h)

Où : 30, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal (PLATEAU)

Courtoisie Yaourti

Quoi : Un menu santé d’inspiration méditerranéenne 100% yogourt grec, du matin au soir. Bols sucrés, bols salés, salades, soupes, sandwichs, smoothies et desserts dominent la carte. Le décor épuré nous transporte en Grèce pour une escale santé à deux pas des tours à bureaux. Bon à savoir : il y a aussi des options sans lactose.

Quand : Du lundi au vendredi (8h à 19h) / Samedi-dimanche (9h à 19h)