5 nouveaux restaurants surprenants à Montréal

Cette nouvelle adresse du Vieux-Port nous prouve qu’on n’a pas nécessairement besoin de poisson pour faire un bon sushi.

Le Bloom propose des créations 100% botaniques aux saveurs et textures originales, qui n’imitent pas non plus le poisson à tout coup. On est ailleurs. On a particulièrement craqué pour le savoureux King avec ses coeurs de palmier, fukujin zuke (un condiment japonais comprenant aubergine, daikon, concombre et lotus), mangue, avocat, tempera et sauce yuzu. Autres coups de coeur : La Fiesta (Patate douce, avocat, jalapeno, takana et salsa verde) puis le Queen, conçu avec une surprenante crevette Fly végane à base de tofu, puis relevé avec un mélange de tempéra aïoli au safran. Si on est vraiment indécis, on commande un plateau à partager.

On ne va cependant pas chez Bloom pour les salades, un petit peu trop fusion à notre goût avec les mélanges moins heureux de roquette, pacanes et croustilles de shiitake, ou encore de nouilles de soba, tomate cerise et chou. Mais si on a absolument envie d’un entrée, on choisit la soupe miso délicieusement relevée par les shiitake, enoki et algues ou encore les rouleaux impériaux Beyond Roll, croustillant à l’extérieur, bien garni et tendre à l’intérieur.

Il faut dire qu’il n’y a pas n’importe qui derrière le projet. Bloom est né d’une collaboration entre le fondateur des chaînes Sushi Shop et LOV, Domininc Bujold, et du créateur de Sushi Momo, le 1er resto consacré aux sushis végétariens à Montréal, Christian Manuel Ventura.

Et si le décor est aussi beau chez Bloom, c’est grâce à la designer Jacinthe Piotte, qui a aussi signé l’aménagement des très instagrammables restaurants LOV.

368 rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Mardi au samedi: 17 h 00 à 22 h 00.