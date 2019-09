Tanné d’aller toujours aux mêmes endroits pour dîner? Direction ces cinq nouvelles adresses gourmandes dans la métropole. Livia Matcha (Centre-ville)

Envie de fraîcheur sous la dent? Cette toute nouvelle adresse santé du centre-ville de Montréal vous comblera. Salades, tartines et bols dominent le menu. Ne manquez pas d’empoigner un breuvage à base de thé matcha, la spécialité de l’endroit. Notre favori : le matcha des îles, une heureuse combinaison de gingembre, lait de coco et matcha. Côté plat, on craque vraiment pour la salade de papaye et kale, remplie d’herbes et relevée d’une exquise acidité grâce à la vinaigrette à la lime. On mange sur place dans le mignon décor aux influences japonaises, signé Ménard Dworkind Architecture and Design, ou on rapporte au bureau. 1468, Peel, Montréal Baguette Brochette (Plateau)

Oubliez votre sandwich au jambon plate et direction le tout nouveau resto de la rue Saint-Denis pour goûter aux classiques sandwichs ivoiriens, les pains brochettes, alliant - comme le nom l’indique - une brochette dans un pain baguette. Êtes-vous plus poulet, bœuf ou Beyond Meat? Ajoutez à ça plusieurs types de garnitures, des légumes, la Mayo maison et des épices africaines. À découvrir! 3800, rue Saint-Denis, Montréal Vesta (Villeray)

Le duo de chefs vedettes Stefano Faita et Michele Forgione débarquent dans Villeray avec une alléchante trattoria. Après Impasto, le casse-croûte gourmand Chez Tousignant et la pizzeria Gema, ils proposent chez Vesta de généreuses pizzas et des pâtes mêlant les influences italiennes et canadiennes, ainsi que des vins bios et tirant vers le nature. Le resto de quartier est magnifiquement rétro-moderne et chaleureux à souhait. On y passe pour le lunch du jeudi au samedi, sinon c’est le soir que ça se passe. 206 rue Jarry E, Montréal Mae Sri Comptoir Thai (Ghetto McGill)

C’est la place pour manger une bonne cuisine de rue thaïlandaise abordable et authentique. La spécialité : le Kuai Tiao, un bol mélangeant nouilles de riz, fèves germées, herbes, protéines au choix et condiments multiples, un plat que les Thaïlandais mangent du petit-déjeuner au souper. L’équipe derrière Mae Sri s’y connait en mets thaïlandais. La copropriétaire est elle-même fille d’une restauratrice, basée dans la région de Isan en Thaïlande. 224 Rue Milton, Montréal Beijing Dumpling (Quartier latin)