Une année faste en vue pour Catherine Brunet

Ils sont amis depuis belle lurette et se plaisent à jouer, créer et échanger sur l’art ensemble. Heureusement, car la vie semble bien décidée à les réunir. Catherine Brunet et Pier-Luc Funk partageront (à nouveau) la vedette dans une multitude de projets au cours des prochains mois. Dans un court-métrage baptisé Smoothie, que le duo a écrit avec ses amis acteurs Antoine Pilon et Simon Pigeon notamment, ainsi que dans la série Pour toujours, plus un jour imaginée par l’équipe derrière Le chalet.

Un court-métrage entre amis et des amoureux dans Pour toujours, plus un jour

«Pier-Luc et moi sommes des amis depuis longtemps, et passer l’été ensemble au théâtre [ils ont partagé les planches dans la pièce mythique Les voisins] nous a encore plus rapprochés, explique Catherine Brunet. On a d’ailleurs écrit un film ensemble, qu’on a réalisé et qui va sortir bientôt.»

Réalisé par «le capitaine Pier-Luc», ce court-métrage, que ses créateurs espèrent présenter dans divers festivals, vient tout juste d’être bouclé par ces quatre amis qui y jouent… quatre amis (!) qui retrouvent leur ami mort et doivent se débarrasser du corps.

«C’est vraiment niaiseux, dit-elle en riant. Avec Pier-Luc, on a un peu la même vision de la création, de l’art et de ce qu’on aime voir. On aime beaucoup se partager de la musique, par exemple. C’est le fun de pouvoir travailler avec des gens comme ça et de pouvoir créer avec des amis.»

Avec ce même ami qu’elle fréquente depuis une quinzaine d’années, la pétillante brunette forme un couple aux prises avec la maladie dans la série Pour toujours, plus un jour, qui sera présentée à VRAK à l’automne 2020.

«C’est une ambiance extraordinaire et les textes sont incroyables, explique-t-elle. Il n’y a pas une scène que je ne suis pas excitée de tourner. Il n’y a pas un jour où je me lève en me disant : ″Bof, c’est juste une petite scène de cuisine″⁣. Tout est excitant et le fun et je trouve que ça représente bien l’esprit de la série. Celle de l’histoire d’un gars qui va mourir et de sa blonde avec qui il se dit : ″⁣Qu’est-ce que je peux faire pour que le temps qui me reste compte vraiment, pour que les derniers moments soient beaux?″⁣»

Une série qu’elle qualifie d’abord de «comédie dramatique» avant de se reprendre et de la présenter comme «la vraie vie, la façon qu’on pense qu’un couple pourrait gérer cette dernière année».

«Je pense qu’on aborde ce sujet de la même manière que des gens l’aborderaient, ajoute-t-elle. Mon beau-père a été très malade récemment, et cela remet les choses en perspective quand tu as quelqu’un dans ta famille qui se découvre une maladie qui est incurable. Tu vois la vie d’une autre manière.»

La maladie de son beau-père a ainsi été une grande inspiration pour la comédienne, qui salue haut et fort l’amour et la force de ce couple uni. «Ça ne m’était jamais arrivé de vivre ce genre de situation, confie-t-elle. Ils sont tellement amoureux, ils ont tellement été forts et ils se sont tellement battus; de les voir a été une grande inspiration.»

«C’est là le fun de travailler sur cette série qui traite d’un sujet universel et intemporel, de créer autre chose pour une nouvelle histoire, poursuit la comédienne. Tout cela avec les textes de Guillaume Girard, de Patrick Dupuis, de Christine Metz et d’Érika Soucis. C’est complètement différent [du Chalet], on voulait s’éloigner de ce qui a été fait avant avec de nouveaux acteurs et un désir d’aller complètement ailleurs.»

Catherine dans Projet 2000 de Julien Lacroix et Louis Morissette

L’hiver 2020 sera faste pour l’actrice, qui verra un autre projet voir le jour : celui de Projet 2000, la web-série de Julien Lacroix et Louis Morissette.

Mettant en vedette Julien Lacroix, Sonia Vachon, Julianne Côté, Yannick De Martino, Medhi Bousaidan et Pierre-François Legendre, celle-ci raconte l’histoire de quatre jeunes qui, à la fin du secondaire et à la veille du bogue de l’an 2000, font le pacte de réaliser tout de suite ce qu’ils prévoyaient faire dans une décennie.

«C’est vraiment drôle, lance-t-elle. On est dans un autre ton complètement. C’est hilarant que nous soyons des acteurs bien plus vieux qui interprétons des jeunes qui terminent le secondaire. On l’assume totalement et c’est ce qui est drôle. C’est très nostalgique aussi, car ça se passe en 1999. On a ramené beaucoup de détails des années 1999-2000. C’est vraiment très, très, drôle.»

Pour toujours, plus un jour sera diffusée à compter de l’automne 2020, sur les ondes de VRAK.