Faut-il fermer les bars? La santé publique est «en réflexion»

Le directeur national de la santé publique est “en réflexion” sur la fermeture des bars, a rapporté le premier ministre François Legault, jeudi, en réitérant qu’il n’exclut pas un reconfinement des débits de boisson.

De passage en Gaspésie, François Legault a reconnu que des inquiétudes persistent autour de la propagation de la COVID-19 dans les bars.

“On en a parlé ce matin avec le directeur de la santé publique, qui est en réflexion et qui devrait nous revenir rapidement avec une recommandation”, a-t-il laissé savoir.

La direction de la santé publique de Montréal a lancé samedi dernier un appel au dépistage pour toutes les personnes ayant fréquenté des débits de boisson de la métropole, après que plusieurs cas y eurent été signalés.

Le nombre de cas à la hausse

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a bondi de 142 jeudi au Québec, pour atteindre 57 001.

Le bilan s’est alourdi de dix nouveaux décès, dont un survenu avant le 8 juillet, pour un total de 5646.

Huit personnes de moins étaient hospitalisées, soit 277, et le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré inchangé à 20.

On comptait 54 cas de plus dans la région de Montréal, pour un total de 27 787. On recensait 5886 infections dans la région de Laval et 8278 en Montérégie.

Tourisme régional

Le premier ministre poursuivait jeudi sa tournée des régions pour dresser le bilan de la première vague et se préparer à la deuxième.

Il a profité d’un arrêt à Carleton-sur-Mer pour souligner que le tourisme intraprovincial en temps de pandémie représente “une opportunité extraordinaire” pour le développement économique de la région.

“Comme ancien président d’Air Transat, je sais qu’il y a beaucoup de Québécois qui avaient l’habitude d’aller soit dans le sud, soit en Europe. Ces gens-là vont beaucoup moins voyager au cours des prochaines années”, a-t-il relevé.

Il a invité les élus locaux à soumettre des projets pour voir naître de nouvelles offres d’hébergement et d’attraits touristiques.

Le premier ministre a également dit vouloir “régler une fois pour toutes” le manque de desserte aérienne dans la région, après l’annonce récente d’Air Canada de suspendre indéfiniment 30 liaisons au Québec.

Le gouvernement n’exclut pas de soutenir une entreprise, qu’elle soit nouvelle ou déjà bien établie, mais veut d’abord s’assurer d’une fréquence et d’un tarif raisonnable pour les vols proposés.

“Probablement que le gouvernement du Québec va devoir donner une subvention au transporteur qui aura la meilleure offre. Moi, je veux que ce soit réglé de façon permanente”, a-t-il insisté.

En ce qui a trait à l’accès aux Îles-de-la-Madeleine via les provinces maritimes, les négociations sont en cours pour faciliter les déplacements des Québécois, a précisé M. Legault.

“On a des discussions presque à chaque jour. Je comprends qu’il y a une certaine crainte du côté de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick parce qu’ils voient qu’il y a eu beaucoup de cas au Québec, a-t-il fait valoir. On essaie de les rassurer. Et moi, je suis optimiste. J’ai senti qu’il y avait une ouverture.”

Nouvelle stratégie pour Montréal

Une stratégie est en déploiement afin d’augmenter de façon la capacité d’accueil des cliniques de dépistage sans rendez-vous sur l’ensemble du territoire de Montréal. Dès vendredi, une capacité d’accueil permettant de procéder à plus de 1000 tests de dépistage additionnels sera offerte dans différentes cliniques de dépistage sans rendez-vous de la région de Montréal ouvertes majoritairement 7 jours sur 7. Cette hausse représente environ le tiers du nombre total de tests quotidiens effectués actuellement dans les cliniques sans rendez-vous.