COVID-19: 1295 nouveaux cas et 50 décès s'ajoutent au bilan

MONTRÉAL — Québec rapporte vendredi 1295 nouveaux cas de COVID-19 et le bilan s’alourdit de 50 décès.

Au total, 259 993 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie, et on a rapporté 9717 morts.

Neuf décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 35 entre le 22 et le 27 janvier et six avant le 22 janvier.

Le nombre d’hospitalisations continue de diminuer. Elles ont reculé de 47 par rapport à la veille, pour un cumul de 1217. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de trois, pour un total de 209.

On a réalisé 38 410 prélèvements le 27 janvier, pour un total de 5 796 593.

Enfin, 3071 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de jeudi, pour un total de 236 057. Jusqu’à maintenant, 238 100 doses ont été reçues.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 769 235 cas de la COVID-19 et 19 772 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

264 300 cas en Ontario, dont 6072 décès;

259 993 cas au Québec, dont 9717 décès;

122 821 cas en Alberta, dont 1606 décès;

66 265 cas en Colombie-Britannique, dont 1184 décès;

29 128 cas au Manitoba, dont 821 décès;

23 038 cas en Saskatchewan, dont 285 décès;

1576 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

1202 cas au Nouveau-Brunswick, dont 16 décès;

404 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

283 cas au Nunavut, dont un décès;

111 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

70 cas au Yukon, dont un décès;

31 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.