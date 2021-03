Les nouveaux cas de COVID-19 grimpent à 729 mercredi

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 signalés au Québec est grimpé à 729 mercredi, après avoir été de 588 la veille.

Le nombre de personnes infectées depuis le début de la pandémie s’élève donc maintenant à 289 670, dont 271 908 sont rétablies.

Un total de 19 nouveaux décès s’ajoutent au bilan, qui s’élève à 10 426. Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, huit entre le 24 février et le 1er mars, huit avant le 24 février et un à une date inconnue.

On rapporte une baisse de dix hospitalisations, pour un total de 618. Parmi ces patients, 120 se trouvent aux soins intensifs, une diminution d’un patient.

On a réalisé 28 941 prélèvements le 1er mars.

Par ailleurs, 16 117 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de mardi, pour un total de 472 710, sur 638 445 doses reçues.

En ce qui a trait aux variants, l’Institut national de santé publique du Québec rapporte 137 cas confirmés et 1220 cas présomptifs. Quatre-vingt-quatorze cas confirmés sont de la souche d’abord identifiée au Royaume-Uni et 41 de celle d’abord identifiée en Afrique du Sud. Deux cas confirmés sont de sources indiquées comme “autres”. La majorité des cas de variants confirmés, soit 85, ont été identifiés dans la région de Montréal, et 40 autres ont été signalés en Abitibi-Témiscamingue.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 874 434 cas de COVID-19 et 22 081 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

303 763 cas en Ontario, dont 7014 décès;

289 670 cas au Québec, dont 10 426 décès;

134 052 cas en Alberta, dont 1890 décès;

81 367 cas en Colombie-Britannique, dont 1365 décès;

31 950 cas au Manitoba, dont 898 décès;

28 938 cas en Saskatchewan, dont 387 décès;

1643 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

1435 cas au Nouveau-Brunswick, dont 28 décès;

994 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

359 cas au Nunavut, dont un décès;

136 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

72 cas au Yukon, dont un décès;

42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.