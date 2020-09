Westend61 via Getty Images

Westend61 via Getty Images

Le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 rebondit au-dessus de la barre du 200, vendredi au Québec, alors qu’on en signale 219.

Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie est donc maintenant de 64 463.

Aucun décès n’a été enregistré dans les 24 dernières heures, mais on en ajoute un survenu entre le 4 et le 9 septembre, un autre avant le 4 septembre et un troisième à une date inconnue.

Toutefois, le total des décès s’élève à 5774 en raison du retrait de deux décès pour lesquels l’enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de quatre comparativement

à jeudi, pour un total de 123. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est demeuré stable à 12.

Parascolaire et karaoké

Les élèves qui espéraient pouvoir reprendre leur programme de sports-études ou leurs activités artistiques verront leur souhait exaucé.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a en effet annoncé vendredi avoir l’aval de la santé publique pour redémarrer ces activités dans les zones vertes et jaunes.

Les élèves d’écoles situées dans ces zones pourront donc fréquenter jusqu’à deux groupes stables autres que leur groupe-classe principal dans le cadre de projets pédagogiques particuliers et d’activités parascolaires.

Les amateurs de karaoké n’ont pas eu d’aussi bonnes nouvelles. Le ministère de la Santé a en effet confirmé en matinée que les activités de karaoké qui se tiennent dans des lieux publics, tels que les bars ou encore des salles louées ou des salles communautaires, sont désormais interdites.

Le directeur de la santé publique Horacio Arruda a déclaré que la combinaison des gouttelettes projetées par le chant, du partage des micros et de la consommation d’alcool faisait du karaoké l’environnement idéal pour propager la COVID-19.