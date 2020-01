Les nouveaux astronautes de la NASA sont là, et presque la moitié sont des femmes

Après deux ans et demi de formation à la NASA, onze Américains et deux Canadiens ont rejoint vendredi le corps des astronautes qualifiés pour effectuer des vols vers la Station spatiale internationale et peut-être un jour la Lune ou Mars.

“Ces astronautes pourraient un jour marcher sur la Lune dans le cadre du programme Artémis, et peut-être que l’un d’entre eux sera parmi les premiers à marcher sur Mars”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, lors d’une cérémonie au centre spatial Johnson à Houston, au Texas.

“Ce sont les meilleurs des meilleurs”, a dit Jim Bridenstine.

18 000 personnes avaient fait acte de candidature, parmi lesquels la NASA avait sélectionné 12 personnes en 2017 (un a démissionné au milieu de la formation). Ils se sont depuis formés, depuis Houston, à effectuer des sorties dans l’espace, à manipuler les outils robotiques de la Station spatiale internationale (ISS), et ils ont appris le russe - langue indispensable pour coopérer avec les cosmonautes qui cogèrent la station.



La nouvelle promotion:





Baptisée “Turtles”, elle compte au total six femmes et sept hommes.





Parmi eux: des officiers militaires d’exception dont plusieurs ont combattu en Afghanistan ou en Irak, des scientifiques sur-diplômés, des ingénieurs et des médecins.





Le groupe est d’une diversité inédite, avec des noms de famille indien, iranien, asiatique, hispanique...





Les deux Canadiens, Jennifer Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk, se sont formés avec les Américains, un partenariat qui remonte à 1983.



Avant de rejoindre la NASA, Jasmin Moghbeli, diplômée de MIT, d’origine iranienne, pilotait des hélicoptères. Son camarade Jonny Kim est un ancien commando Navy SEAL décoré, devenu médecin aux urgences d’un des plus grands hôpitaux du pays, à Boston. Jessica Watkins a un doctorat de géologie et a travaillé dans l’équipe du rover Mars Curiosity. Frank Rubio était médecin de l’armée et pilote d’hélicoptères Black Hawk...