Rouge dévoile les nouveaux animateurs d'«On est tous debout»

Anne-Élisabeth Bossé, Richard Turcotte et Meeker Guerrier seront les nouveaux animateurs de l’émission de radio On est tous debout, a annoncé Rouge, ce mercredi 17 juin.

À ce trio se joindront tous les matins Pierre-Yves Roy-Desmarais et une nouvelle équipe de collaborateurs.

Pour ce qui est du reste de la grille horaire, Julie St-Pierre sera de retour à la barre de Rouge au travail, Benoit Gagnon et Marie-Lyne Joncas animeront l’émission du midi, tandis que Véronique Cloutier et ses illustres collaborateurs vous accompagneront de nouveau en fin de journée dans Véronique et les fantastiques.

«Avec un trio tout étoile pour commencer les journées, un duo plein de saveur le midi et une fantastique liste de personnalités en fin de journée, le réseau Rouge FM se positionne plus que jamais comme ayant la meilleure équipe radio», a déclaré Patrice Croteau, directeur produit pour Rouge, par voie de communiqué.

Le 5 juin dernier, nous apprenions que le diffuseur avait décidé de remplacer la totalité de l’équipe d’On est tous debout pour la saison 2020-2021. C’était donc la fin pour Mélanie Maynard, Dominic Arpin, Marjorie Vallée et Patrick Langlois après des années de loyaux services.

Une décision qui avait pris les auditeurs par surprise et qui avait suscité l’incompréhension sur les réseaux sociaux.

Mélanie Maynard avait d’ailleurs exprimé sa gratitude pour l’«immense vague d’amour» qu’elle et ses collaborateurs avaient alors reçue de la part du public.

La nouvelle équipe d’On est tous debout sera au poste du lundi au vendredi dès 5h25, à compter du lundi 24 août, sur les ondes de Rouge.