5 nouveautés à découvrir absolument dans les parcs nationaux du Québec

Ce nouveau courant fait son chemin dans les réserves fauniques pour faciliter la vie des familles et de tous ceux qui veulent pêcher, il s’agit du quai-famille à découvrir dans la réserve faunique de Rimouski , des Laurentides et de Papineau-Labelle. Il s’étire plus loin dans le lac, tout près d’une fosse poissonneuse où l’on peut lancer sa ligne sans embarquer dans une chaloupe. Il ne faudrait pas s’étonner d’en voir « pousser » d’autres à l’avenir.

C’est le Parc national d’Opémican, le dernier-né des parcs nationaux qui a été inauguré le 22 juin. Ce territoire sauvage de 250 km carrés recèle une richesse patrimoniale exceptionnelle. Les Lacs-Témiscamingue et Kipawa sont parmi les plus beaux plans d’eau au Québec.

Un tout nouveau jeu géolocalisé

Il permettra cet été aux plus jeunes de s’amuser et de bouger tout en partant à la découverte des parcs nationaux du Québec. L’application téléchargeable transformera la randonnée en une mission d’exploration stimulante où s’entremêlent différents défis de la nature. Des badges, des récompenses, des niveaux et un classement viennent stimuler les aventuriers. Le jeu comporte une version adaptée à chacun des 12 parcs nationaux pour lesquels il sera disponible (Aiguebelle, Bic, Jacques-Cartier, Mont-Mégantic, Plaisance, Mont-Saint-Bruno, Témiscouata, Yamaska, Oka, Mont-Orford, Frontenac et Mont-Tremblant).