11 nouveautés en restauration à Québec qui nous mettent en appétit

Ça bouge dans la restauration à Québec! Malgré la fermeture récente de certains établissements (Le Moine Échanson et Luzz, notamment), des petits nouveaux sont très attendus cet automne, dont Comptoir Sushi à la main (ouverture le 17 octobre) et Madame Chose, le nouveau projet du groupe Restos Plaisirs. Sans oublier les nouvelles enseignes qui accueillent les clients depuis peu et l’arrivée de nouveaux chefs pour prendre les commandes. Où manger cet automne à Québec? Voici 11 adresses à ajouter sur votre liste ou à redécouvrir. Un Comptoir Sushi à la maison enfin à Québec! C’est assurément le comptoir en restauration le plus attendu de la saison! Originaire de Limoilou, Geneviève Everell cherchait depuis un moment le bon local à Québec pour installer son deuxième Comptoir Sushi à la maison, alors que celui dans Hochelaga célébrera son premier anniversaire prochainement. L’énergique Miss Sushi l’a finalement trouvé sur le boulevard René-Lévesque, près de l’avenue Cartier. Le décompte tire à sa fin puisque c’est le 17 octobre qu’il ouvrira ses portes. Serez-vous au rendez-vous ? 10, boulevard René-Lévesque Ouest.

Bienvenue chez Madame Chose Exubérante et épicurienne, Madame Chose ne fait pas les choses à moitié. Quand elle reçoit, elle garnit la table d’exquises créations gourmandes et ne lésine pas sur l’ambiance. Madame Chose, c’est le nouveau projet – le 13e restaurant – du groupe Restos Plaisirs. Dès décembre, c’est un véritable théâtre gourmand qui prendra vie dans le vaste restaurant de 175 places (et 45 dans les bars), animant du coup les Galeries gourmandes des Galeries de la Capitale. Au cœur des activités (ou plutôt de la cuisine centrale et ouverte!), le chef Patrick Dubé promet d’épater les convives avec une carte à la fois recherchée, simple et savoureuse. Future adresse : 5401, boulevard des Galeries, Québec.

Patienter pour les Galeries Gourmandes On les attendait pour le 9 octobre : c’est finalement le 29 octobre qu’ouvriront les Galeries Gourmandes, le nouveau marché alimentaire installé dans Les Galeries de la Capitale. Retardée par la pénurie de main-d’œuvre et un défi de logistique, l’ouverture promet de ravir les papilles (et les yeux!) avec son concept novateur. En plus de Madame Chose et du Café Ricardo (ouvert depuis un an), les Galeries Gourmandes compteront une vingtaine de détaillants et marchands, dont À chacun son pain, Laiterie Charlevoix, Cookie Bluff, Beignes d’Antan, Nutra-Fruit et compagnie, en plus de l’Atelier Gourmand. 5401, boulevard des Galeries, Québec.

Un bar à fromage décadent Préférez-vous un bar à grilled cheese ou à mac and cheese ? Et pourquoi pas les deux! C’est ce que proposera le CHIZ, un resto-boutique qui s’installera dans les Galeries Gourmandes à la fin du mois. Axé sur des mets réconfortants, tous à base de fromages frais provenant directement des cuves de la Fromagerie Les Rivières, le comptoir permettra de personnaliser sa poutine ou le plat de son choix, à déguster sur place ou à emporter. Et de repartir avec des produits gourmands à base de fromage… évidemment! 5401, boulevard des Galeries, Québec.

Courtoisie Restaurant CHIZ Chiz

Nina dans Saint-Jean-Baptiste Pas facile de réserver une table chez Nina, pizza napolitaine ? La petite adresse de la basse-ville est certes toujours bondée. Par surprenant puisqu’elle reçoit, depuis son ouverture il y a six ans, bon nombre d’éloges d’ici et d’ailleurs. La bonne nouvelle est qu’il y aura bientôt deux Nina. Une deuxième succursale ouvrira sur la rue Saint-Jean au début 2020 (date à confirmer). On y proposera le même menu, avec des pizzas typiques de la région de Naples, en Italie, faites à partir de produits simples et, surtout, cuites dans un nouveau four à bois. Future adresse : 764, rue Saint-Jean, Québec.

Nouvelle cheffe au Bistro B Il y a une petite nouvelle au Bistro B. Finaliste à l’émission Les Chefs! en 2018, Andrée-Ann Lachance vient de joindre la brigade du bistro branché de l’avenue Cartier. Elle travaille désormais en équipe avec les chefs François Blais et Kéven Tremblay. Apportant une touche féminine, elle créera des plats à son image, dont plusieurs à base de protéine végétale, une demande grandissante chez la clientèle du Bistro B par François Blais, qui fait partie du paysage de la restauration de Québec depuis 2011. 1144, avenue Cartier, Québec.

Courtoisie Bistrot B Bistrot B

Nouveau chef Chez Muffy C’est un retour en terrain connu pour Romain Devanneaux, mais pour chausser d’autres souliers : l’ancien membre de l’équipe du Panache de l’Auberge Saint-Antoine entame ses nouvelles fonctions de chef exécutif du restaurant Chez Muffy. Poursuivant le concept de la ferme à la table, avec le jardin consacré au restaurant Chez Muffy, le chef souhaite miser davantage sur la cuisine de saison et favoriser l’approvisionnement et la production en circuit court. L’Auberge Saint-Antoine vient par ailleurs de remporter le prix de meilleur hôtel canadien, élu par plus de 600 000 lecteurs des magazines Condé Nast. 10, rue Saint-Antoine, Québec.

La pâtissière de l’année chez Le Quarante 7 « Voulez-vous la carte des desserts ? ». Ne refusez pas cette offre sucrée lors de votre prochaine visite au restaurant Le Quarante 7. C’est que le nouveau menu, baptisé « les desserts de Gaël », compte désormais quatre créations exclusives réalisées par celle qui a été élue cheffe pâtissière de l’année au Québec, Gaël Vidricaire. Bien connue dans la région, la cheffe d’expérience signe maintenant une partie de la carte sucrée du restaurant, une première collaboration qui devrait plaire à la clientèle du restaurant qui a récemment entièrement refait son image et son décor. 333, rue Jacques-Parizeau, Québec.

Groupe La Tanière fait des petits Le Groupe La Tanière connaît un essor impressionnant depuis l’ouverture du bistro L’Orygine en juin 2018 et de la réouverture cette année de Tanière3. Il a poursuivi son expansion cet été en ouvrant l’épicerie-café Bobu et ajoutera bientôt Le Boulet, voûte clandestine. Située au rez-de-chaussée de l’hôtel Monsieur Jean, Bobu perpétue les valeurs de La Tanière dans une offre mêlant produits frais et prêt-à-manger, saveurs du Québec et produits fins d’épicerie. Tandis que Le Boulet proposera les créations des mixologues du groupe, toujours à base de spiritueux et d’ingrédients locaux. Le groupe prévoit ouvrir un autre restaurant en mars 2020. 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau, suite 37, Québec.

Une pizzéria de quartier à découvrir Sans tambour, ni trompette, une nouvelle pizzéria de quartier a ouvert ses portes récemment dans le quartier Saint-Sauveur. Son nom : Pizzazorg. En quoi se distingue-t-elle des autres? Par la qualité de ses pizzas, lesquelles sont cuites dans un four à bois importé de Californie, et qui n’ont rien à envier aux grandes enseignes. Elles se classeront certainement parmi les meilleures dans la région. Ce sont les propriétaires du bistro-bar Les Salons d’Edgar, situés à quelques pas de là, qui pilotent ce nouveau projet gastronomique. À découvrir! 485, rue Saint-Vallier Ouest, Québec.