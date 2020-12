Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : la deuxième saison de Home for Christmas, le docusérie The Ripper, une nouvelle comédie avec Pauly Shore (!), la onzième saison de Archer, et la première saison de Tiny Pretty Things.

Découvrez les nouveautés de Netflix Canada pour la semaine du 14 décembre 2020 dans la galerie ci-dessous :