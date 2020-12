Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : Mank, le plus récent film de David Fincher, la première partie de Selena: The Series, la quatrième saison de Workin’ Mons, la première saison de The Holiday Movies That Made Us, et toujours plus de films (plus ou moins) quétaines du temps des Fêtes.

Découvrez les nouveautés de Netflix Canada pour la semaine du 30 novembre 2020 dans la galerie ci-dessous :