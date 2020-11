Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : The Christmas Chronicles 2, la deuxième saison de Virgin River, la première saison de la série allemande Over Christmas, Halloween (mieux vaut tard que jamais), Hillbilly Elegy (avec Glenn Close et Amy Adams), et la deuxième saison de Sugar Rush: Christmas.

Découvrez les nouveautés de Netflix Canada pour la semaine du 23 novembre 2020 dans la galerie ci-dessous :