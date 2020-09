Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : la première saison de Ratched, basée sur le personnage du même nom du film One Flew Over the Cuckoo’s Nest, la deuxième saison de Signs, la deuxième saison de Criminal UK, avec Kit Harrington, la première saison de la comédie animée Close Enough, et le drame The Devil All the Time, avec Tom Holland et Robert Pattinson.

Découvrez les nouveautés de Netflix Canada pour la semaine du 14 septembre 2020 dans la galerie ci-dessous :