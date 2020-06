Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : la troisième saison de Dark, la troisième saison de Anne with an E, le documentaire choc Athlete A, et la comédie Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, avec Will Ferrell et Rachel McAdams.

Découvrez les nouveautés de Netflix Canada pour la semaine du 22 juin 2020 dans la galerie ci-dessous :