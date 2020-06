Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Envie de découvrir les plus récents films et séries des quatre coins du globe? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : la quatrième et dernière saison de 13 Reasons Why, les trois saisons d’Hannibal, la cinquième saison de Queer Eye, la trilogie Teenage Mutant Ninja Turtles, et une importante sélection de films des grands cinéastes Charles Chaplin, François Truffaut, Jacques Demy et David Lynch, gracieuseté de l’entente entre Netflix et le distributeur MK2.

Découvrez les nouveautés de Netflix Canada pour la semaine du 1er juin 2020 dans la galerie ci-dessous :