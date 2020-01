Pas envie de sortir ce soir? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : la troisième saison de Chilling Adventures of Sabrina, la première saison d’October Faction, la dernière saison de The Ranch, et un étrange court métrage dans lequel David Lynch interroge un singe.

Découvrez les nouveautés de Netflix Canada pour la semaine du 20 janvier 2020 dans la galerie ci-dessous :