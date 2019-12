Les nouveautés de la semaine sur Netflix Canada

Pas envie de sortir ce soir? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : le documentaire sur Luka Rocco Magnotta Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer, la première saison de la série française Il était une seconde fois, la deuxième saison d’Ultraviolet, et le très attendu The Two Popes, avec Anthony Hopkins et Jonathan Pryce.

Découvrez les nouveautés de Netflix Canada pour la semaine du 16 décembre 2019 dans la galerie ci-dessous :