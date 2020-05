Des nouveautés gourmandes pour la saison du BBQ

À défaut de pouvoir festoyer sur les terrasses et manger dans nos restos favoris, on met les brûleurs à «On», puis on se concocte de petits festins estivaux. Découvrez les plus récentes nouveautés à boire et à manger.

Assaisonnements sans sel, sans sucre - Isabelle Huot Nutrition

COURTOISIE

Pas besoin de bourrer nos repas d’additifs pour qu’ils soient savoureux. La nutritionniste Isabelle Huot vient de lancer trois mélanges d’assaisonnements sans sodium, sans sucre, sans additifs et conçus avec des ingrédients locaux pour relever sainement nos petits plats. Trois variétés : «Poissons exquis» (avec ses notes fraîches de fenouil, coriandre, aneth et citron), «Viandes exquises» (plus poivré, moutarde et paprika) ainsi que «Légumes du jardin» (oignons, ail, céleri, persil et soupçon de curcuma). Chacun a sa propre personnalité, mais ils s’agrémentent avec pas mal tous les types d’aliments.

6,95$ par assaisonnement

Disponible chez Metro, IGA, Provigo et Maxi

Saucisses et hamburger - Furca

Courtoisie

Amateurs de barbecue, vous êtes servis. Le saucissier québécois Furca nous livre une série de nouveautés, plus alléchantes les unes que les autres. L’étonnante saucisse «Smoky» au bacon et gouda fumé, la décadente saucisse «Lorraine» jambon et sa généreuse portion de fromage suisse, deux saucisses déjeuner - dont une à la mortadelle, citron et ricotta -, puis finalement des galettes pour burger à la viande fumée et moutarde jaune (notre favorite), et champignons et brie. Sous la dent, on craque pour les gros morceaux de viande (qui viennent de producteurs locaux), les copieuses portions de fromage, l’assaisonnement généreux et la personnalité singulière de chaque création. C’est honnêtement très difficile de s’arrêter à un burger ou une saucisse. On veut tout goûter et regoûter.

5,49$ pour un paquet de 2

Mélanges de maïs - Del Monte

Courtoisie

Envie d’ajouter un peu de fantaisie dans une salade, un nacho, un plat de poisson, ou une quesadilla illico presto? Empoignez l’un des trois nouveaux mélanges de maïs de Del Monte auxquels ont été ajoutés des poivrons rouges, des piments chilis, des olives ou des haricots rouges. C’est frais, économique et ô combien pratique!

1,89$ pour 398ml

Disponible dans toutes les épiceries

À BOIRE

Mojito aux fraises

Monsieur Cocktail

Seul cocktail prêt à boire fait de jus frais et sans arôme artificiel au monde, la toute nouvelle création de Monsieur Cocktail a de quoi faire frétiller nos papilles et nous faire danser tout l’été. Les saveurs de fraises et de lime sont nettes, puis relevées d’un puissant punch de menthe verte et poivrée, ainsi que de notes chaudes de rhum caraïbéen. Vous pourrez même prétendre que vous l’avez préparé vous-mêmes, puisqu’on ne croirait jamais que ça vient d’une cannette tant les saveurs sont fraîches et naturelles. Addictif!

19,80$ pour un paquet de 4

Kombucha alcoolisé - ART Kombucha

Si certains remplacent l’alcool par le kombucha, l’entreprise québécoise ART Kombucha vous propose de ne pas faire de compromis en mélangeant les deux. Après tout, le goût acidulé de ce thé fermenté est si délicieux et s’amalgame si bien avec l’alcool, ici de la bière. Quatre saveurs rafraîchissantes : hibiscus passion (notre favorite), houblons tropicaux, gingembre, et menthe-citron. Le goût rappelle un peu celui d’une Ale sûre, avec un léger soupçon de houblon mélangé avec une bonne dose fruitée. Se boit d’une traite sur le bord de la piscine.

Disponible dans certains IGA et Métro. Voyez les points de vente.

Bière Autre Chose IPL - Unibroue

Unibroue/Facebook

Nouvelle addition fruitée et juteuse à la gamme de bières d’Ubibroue. La Indian Pale Lager Autre Chose nous offre d’agréables notes houblonnées et herbacées relevées par un subtil zeste de citron. D’une fraîcheur remarquable, mais non sans personnalité grâce à sa légère amertume. Excellente bière de soif qui arrive juste à temps pour la saison chaude.

Disponible dans la plupart des épiceries

Eau alcoolisée - KOKOMO

Image tirée de Facebook

L’eau pétillante alcoolisée, ou le seltzer, est la plus grande tendance montante au rayon alcool. Ça tombe bien, l’entreprise québécoise Glacier Factory - qui nous avaient offerts ses Mr Freeze alcoolisés en épicerie - vient de lancer sa gamme de seltzer, supra frais, juste à temps pour la saison chaude. Offerts à la cerise noire, fraise basilic, lime, ou melon d’eau concombre, ils renferment 4% d’alcool, 105 calories et 5 grammes de sucre. Et c’est franchement bon. Léger et vivifiant. Notre préféré : fraise-basilic, pas trop sucré, des arômes fruités assez naturels et subtils. On ne goûte pratiquement pas la liqueur de malt, contrairement à d’autres produits similaires en épicerie. C’est dangereux sur le bord d’une piscine!

10,99 $ pour un paquet de 4

3,29$ à l’unité

SANS ALCOOL

Kombucha zéro sucre - Sencha kombucha

SENCHA/Facebook

Pas de sucre, mais pas moins de plaisir. C’est ce que promet le nouveau kombucha québécois Sencha. Brassée localement et fermentée pendant huit mois naturellement avec du thé japonais Sencha, cette nouvelle saveur hibiscus framboise comble notre soif de fraîcheur estivale, et ce, sans culpabilité!

2,99$ pour 300ml

7,99$ pour 750 ml

Infusions froides - Tetley

Courtoisie

Boire beaucoup d’eau, c’est bon pour la santé. Boire de l’eau aromatisée, c’est bon pour le moral, en plus. Insufflez un peu de fun à votre carafe d’eau, qui trône sur votre bureau depuis le début du confinement, en y incorporant les nouvelles tisanes infusions froides de Tetley. Framboises et canneberges, menthe-citron et concombre (notre préférée) et fraises et melon d’eau promettent d’égayer votre quotidien, du matin… Au soir, dans votre cocktail.