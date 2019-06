5 nouveautés à l’épicerie pour relever le pique-nique

L’été, on sort dehors. Pour votre prochain repas en plein air, ajoutez aux crudités ces chouettes nouveaux produits gourmands dans votre panier. Bon appétit! Dinde aux arômes boréals tranchée - DuBreton

Pour faire changement des sandwichs au jambon, on opte pour la toute nouvelle dinde tranchée biologique duBreton aromatisée aux épices boréales. Le goût herbacé et légèrement salé sublimera n’importe quelle baguette. 5,99$ pour 125g, dans la plupart des supermarchés Barres bananes chocolat noir - KIND

Pour le dessert, on se fait plaisir avec les nouvelles barres de la gamme Pressed de Kind. Elles contiennent une portion de fruit complète, 4 grammes de fibres et sont absolument délicieuses. Moelleuses à souhait et surtout pas trop sucrées. C’est addictif! 1,99$ l’unité, dans les Supermarchés Avril et pharmacies Jean Coutu Fromage Boursin format collation

Le même bon fromage Boursin qu’on connaît est maintenant disponible en portions individuelles. On le traîne en pique-nique pour les fringales d’après-midi et s’assure ainsi de ne pas en gaspiller. Seules les deux saveurs chouchous de la marque, soit Ail & fines herbes et Échalottes & ciboulette, sont offertes en format collation. Entre 4,49$ et 5,49$ pour six portions de 16 g Mélange de fruits séchés, de noix et de chocolats Foodie Mix - Fourmi Bionique

Que ce soit pour le dessert ou vous redonner de l’énergie après une costaude randonnée, les nouveaux mélanges de noix gourmands et originaux de l’expert québécois du granola haut de gamme vous combleront. On salive devant les trois combinaisons Foodie Mix : L’Excitant : amandes entières grillées, morceaux de chocolat noir mi-amer, canneberges, fraises, bleuets et baies de Goji séchés. Le Béatitude : amandes entières grillées au four, tranche de coco grillées et salées, canneberges, framboises et bleuets séchés. L’Inspirant : amandes grillées, graines de citrouille, cajous et morceaux de pacanes torréfiées et salées avec des gros morceaux de chocolat noir mi-amer. 2,49$ pour 50g / 6,99$ pour 200g Trempette aux cajous et poivron rouge rôti - Le Choix du Président

