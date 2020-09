8 nouveautés gourmandes testées et approuvées

Oliver Rossi via Getty Images

En cette rentrée, les marchés débordent de nouveaux produits à se mettre sous la dent. Voici quelques découvertes gourmandes qui se sont démarquées.

Courtoisie

Ces délicieuses sauces faites à base de tofu biologique promettent de plaire à tous les fans de spaghatt, autant véganes que carnivores. L’assaisonnement généreux et la courte liste d’ingrédients, majoritairement composée de légumes, nous ont particulièrement séduits. En plus, c’est fait chez nous, à Shawinigan. On ne pensait jamais autant aimer une sauce à spaghetti du commerce. À venir: une sauce végane à saveur Mac’n Cheese avec du fauxmage.

Courtoisie

C’est toujours bien d’avoir un plat surgelé sous la main pour dépanner. Encore mieux lorsqu’il est savoureux, qu’il n’est pas trop gras, ou trop salé, qu’il est fait chez nous et qu’il est végane - donc sans ingrédients d’origine animale.

Contrairement à certains repas surgelés, on n’a pas affaire ici à une sauce mottoneuse et des légumes détrempés sans personnalité. Le tout garde son croquant, ses couleurs vives et ses saveurs. Ne vous attendez pas non plus à un plat cinq étoiles, mais ça reste tout de même satisfaisant. Coup de coeur pour le bol de nouilles et dumplings. Sinon, pour les recettes, vous pouvez remercier le duo d’influenceurs Jessie Nadeau et PH Cantin.

Courtoisie

Courtoisie

Deux nouveaux fromages fins artisanaux s’ajoutent à la famille de la réputée Fromagerie de L’Isle-aux-Grues. D’abord l’Angélique-À-Marc issu d’une collaboration avec l’artiste québécois Marc Séguin : un délicat fromage à pâte molle très coulante cerclée de bois, aux subtils arômes boisés. Une partie des profits engendrés par la vente ira à la Bourse des arts de l’Isle, destinée à stimuler la création artistique locale.

Autre produit de choix : le marcpherson en l’honneur de Sir James MacPherson LeMoine, seigneur de L’Isle-aux-Grues, connu pour son rôle de rassembleurs entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. La cohabitation entre les deux peuples est justement représentée dans ce fromage, à croûte lavée et à pâte demi-ferme, par une raie de cendre au milieu. Et, elle est harmonieuse cette cohabitation! On a ici un fromage doux, souple et légèrement fruité. Délicieux!

Commandez en ligne ICI ou déplacez-vous à la charmante fromagerie. Ils sont aussi disponibles dans certaines boutiques spécialisées.

Courtoisie Protilife

C’est toujours bon d’avoir une collation nutritive sous la main après un entrainement ou un effort physique important. On traîne désormais toujours avec nous la nouvelle gamme de barres protéinées à base de plantes de l’entreprise québécoise Protilife pour faire le plein d’énergie. Elles sont dispos en quatre saveurs : cacao et pacanes, agrumes et beurres d’amandes, double chocolat et beurre d’arachide chocolaté. Franchement, ça goûte le dessert, mais elles peuvent remplacer un repas. La barre double chocolat fournit par exemple 43% de votre apport quotidien en fibre (12g), 25% de l’apport en fer et 15g de protéine.

Bon à savoir : Protilife propose aussi une gamme de barres conçues pour ceux qui suivent la diète cétogène.

15$ pour 5 barres / 36$ pour 12 - Disponibles dans les épiceries, pharmacies et au protilife.com

POUR SE GÂTER :

PHIL BEENARD

L’érable sort de la cabane avec les nouveaux fins produits gourmands 100% faits chez nous de Bretelles. La jeune entreprise ne se concentre pas que sur le sirop, mais sur une série de douceurs mettant en vedette notre trésor national: l’érable. Du beurre décadent au succulent maïs soufflé caramel, érable et fleur de sel, en passant par la surprenante gelée à l’érable aux piments d’Alep - à la fois sucrée et épicée, et qui relève parfaitement un plateau de fromages d’ici. Un délice sur toute la ligne!

Disponibles dans la plupart des épiceries et en ligne sur Bretelles.ca

Sirop doré : 6,29 $ - 236 ml

Sirop ambré : 10,29 $ - 473ml

Sirop foncé : 9,99 $ - 473ml

Beurre : 7,99 $ - 250g

Sucre : 9,99 $ - 200g

Fondant : 4,99 $ - 70g

Rub magique, mélange d’épices à frotter : 8,99$ - 80g

Gelée d’érable et piment d’Alep : 5,99$ - 110ml

Pop-Corn caramel, érable et fleur de sel : 4,99 $ - 140g

Courtoisie Miss Vickie's

Autre ajout intéressant aux plateaux de fromages et de charcuteries : les nouvelles croustilles «Signatures» de Miss Vickies disponibles en trois saveurs raffinées et innovatrices. Truffe noire et parmesan (notre nouvelle obsession grâce à ses arômes terreux et riches), sel fumé à l’hickory (qui rappelle un peu le bacon) et échalote et vinaigrette au cidre de pommes (une saveur vinaigrée dangereusement addictive). La seule déception qu’on a eue, c’est qu’on est passé au travers de chaque sac trop rapidement. On en veut toujours plus!

Courtoisie French Cancan

Ce sont les nouveaux favoris de nos soirées cinéma. Les maïs soufflés assaisonnés de la marque québécoise French Cancan appellent à la gourmandise. Non seulement parce que les sacs sont géants, mais également à cause de ses délicieuses saveurs : cheddar et oignon vert, poivre noir et lime, sel rose de l’Himalaya, sucré-salé, jalapeño et style cinéma au beurre. Tous leurs produits sont garantis sans cholestérol ni gras trans ou gluten.

6$ - Disponible chez Costco et en ligne sur Food To Go