Les films et les séries à voir cette semaine sur Crave

Cette semaine, les abonnés de Crave pourront entamer la quatrième saison de DC’s Legends of Tomorrow ainsi que la dixième saison de Masterchef.

Deux séries reprennent du service cette semaine sur Crave : The Deuce et Room 104. Les abonnés pourront également découvrir la nouvelle docu-série Murder in the Bayou, ainsi que l’intégralité de la septième saison de Arrow.

Côté cinéma, les abonnés de Starz auront droit aux classiques Dirty Harry et The French Connection, tandis que les abonnés de Crave pourront voir ou revoir le délirant The Lego Movie 2: The Second Part.

Découvrez l’ensemble des nouveautés pour les abonnés de Crave et de Starz pour la semaine du 16 septembre 2019 ci-dessous :

FILMS (Movies + HBO)

- The Lego Movie 2: The Second Part - Dès le 20 septembre

- We Die Young - Dès le 20 septembre