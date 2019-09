Les films et les séries à voir cette semaine sur Crave

Deux séries reprennent du service cette semaine sur Crave : The Deuce et Room 104. Les abonnés pourront également découvrir la nouvelle série documentaire Murder in the Bayou, ainsi que l’intégralité de la septième saison de Arrow.

Côté cinéma, The Hummingbird Project, le plus récent film du Québécois Kim Nguyen, et Welcome to Marwen seront disponibles dès le 13 septembre. Les abonnés de Starz auront également droit à une double dose de Keanu Reeves avec les films Constantine et The Devil’s Advocate.

Découvrez l’ensemble des nouveautés pour les abonnés de Crave et de Starz pour la semaine du 26août 2019 ci-dessous :

FILMS (Movies + HBO)

- The Hummingbird Project - Dès le 13 septembre

- In the Shadows of the Towers: Stuyvesant High on 9/11 - Dès le 11 septembre

- Welcome to Marwen - Dès le 13 septembre