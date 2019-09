Les films et les séries à voir cette semaine sur Crave

Cette semaine, les abonnés de Crave pourront visionner l’intégralité de la neuvième saison de Blue Bloods et de la sixième saison de Marvel’s Agents of Shield, en plus de découvrir la première saison de la série documentaireCouples Therapy.

Le tout en plus de pouvoir poursuivre les séries Ballers, The Affair, The Righteous Gemstones, Our Boys, On Becoming a God in Central Florida et Succession.

Côté cinéma, vous aurez notamment droit à l’oscarisé The Favourite, au drame d’époque Mary Queen of Scots, The Book Thief, ainsi qu’à Boys N’ the Hood et Girl Interrupted.

Découvrez l’ensemble des nouveautés pour les abonnés de Crave et de Starz pour la semaine du 2 septembre 2019 ci-dessous :

FILMS (Movies + HBO)

- The Favourite - Dès le 6 septembre

- Giant Little Ones - Dès le 5 septembre

- Mary Queen of Scots - Dès le 6 septembre