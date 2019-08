Les films et les séries à voir cette semaine sur Crave

Aucune nouvelle série ne débute cette semaine. En revanche, les abonnés de Starz auront droit à plusieurs classiques cinématographiques pour le long week-end.

Les abonnés de Crave pourront poursuivre les séries Ballers, The Affair, The Righteous Gemstones, Our Boys et Succession.

Côté cinéma, les abonnés de Starz auront droit à une triple dose d’Al Pacino avec Any Given Sunday, Scarecrow et Dog Day Afternoon, en plus du chef-d’oeuvre de Clint Eastwood Unforgiven, et du film culte The Big Lebowski.

Découvrez l’ensemble des nouveautés pour les abonnés de Crave et de Starz pour la semaine du 26 août 2019 ci-dessous :

FILMS (Movies + HBO)

- Backdraft 2 - Dès le 30 août

- Escape Room - Dès le 30 août

- How to Train Your Dragon: The Hidden World - Dès le 30 août

- Nancy Drew and the Hidden Staircase - Dès le 30 août