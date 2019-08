Les films et les séries à voir cette semaine sur Crave

Les abonnés de Crave pourront entamer la cinquième saison de The Affair cette semaine, tandis que les abonnés de Starz pourront visionner le premier épisode de la sixième saison de Power.

Côté cinéma, le documentaire musical Hitsville: The Making of Motown, The Mule, le plus récent film de Clint Eastwood, et l’excellent Snatch de Guy Ritchie vous attendent également ce week-end.

Découvrez l’ensemble des nouveautés pour les abonnés de Crave et de Starz pour la semaine du 19 août 2019 ci-dessous :

FILMS (Movies + HBO)

- Hitsville: The Making of Motown - Dès le 24 août

- I Am Patrick Swayze - Dès le 23 août

- The Mule - Dès le 23 août

- Thicker Than Water- Dès le 23 août