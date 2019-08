Les films et les séries à voir cette semaine sur Crave

Le retour de la programmation régulière marque la fin de quelques saisons cette semaine, dont The Handmaid’s Tale, City on the Hill et Sweetbitter.

Les abonnés de Crave pourront néanmoins découvrir deux nouvelles séries du réseau HBO, soit la comédie satirique The Righteous Gemstones, mettant en vedette Danny McBride et John Goodman, ainsi que le drame politique Our Boys.

Côté cinéma, le documentaire Alternate Endings: Six New Ways to Die in America, Creed II et The Town vous attendent également ce week-end.

Découvrez l’ensemble des nouveautés pour les abonnés de Crave et de Starz pour la semaine du 12 août 2019 ci-dessous :

FILMS (Movies + HBO)

- Alternate Endings: Six New Ways to Die in America (2019) - Dès le 14 août

- Creed II (2018) - Dès le 17 août

- Miss Bala (2019) - Dès le 16 août