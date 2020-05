Les films et les séries à voir en juin sur Crave en français

Même si l’été est à nos portes, vous pourrez tout de même faire le plein de séries en juin alors que Crave en français proposera, notamment, les versions sous-titrées de Penny Dreadful: City of Angels, de la cinquième saison de Billions et de la deuxième saison de Kidding, avec Jim Carrey. Ce sera également l’occasion de revoir la série dramatique Mon meilleur ami, avec Claude Legault et David La Haye, diffusée sur Séries Plus en 2013. Les abonnés de Super Écran pourront aussi découvrir les deux nouvelles productions du réseau HBO, I May Destroy You et la nouvelle version de Perry Mason. Côté cinéma, les productions québécoises Antigone, Kuessipan, Les Barbares de La Malbaie, Merci pour tout et Les fleurs oubliées seront à l’honneur en ce mois de fête de la Saint-Jean. Ce sera également l’occasion de (re)voir l’immense classique de Stanley Kubrick The Shining, qui accompagnera la diffusion de son étonnante suite sortie l’an dernier, Docteur Sleep. Découvrez l’ensemble des nouveautés pour les abonnés de Crave et de Super Écran pour le mois de juin 2020 ci-dessous : CRAVE



NOUVELLES SÉRIES - 1 épisode par semaine - RuPaul’s Drag Race All Stars (Saison 5 - sous-titrée en français) - Dès le 5 juin

- Black Monday (Saison 2 - sous-titrée en français) - Dès le 9 juin

- Kidding (Saison 2 - sous-titrée en français) - Dès le 10 juin

- Penny Dreadful: City of Angels (sous-titrée en français) - Dès le 22 juin

- Billions (Saison 5 - sous-titrée en français) - Dès le 29 juin



SAISONS COMPLÈTES - Proprio en otage (Saisons 3 à 5) - Dès le 5 juin

- Mon meilleur ami (Saison 1) - Dès le 10 juin

- Mères à boutte (Saison 2) - Dès le 19 juin

- Our Cartoon President (Saisons 1 et 2) - Dès le 24 juin

- C’est quoi ton plan (Saison 4) - Dès le 26 juin

- Unité des naissances (Saisons 1 et 2) - Dès le 26 juin



FIN DE SAISON - Work in Progress (sous-titrée en français) - Dès le 8 juin DOCUMENTAIRES - Thaïlande: rescapés de la grotte - Dès le 19 juin

- Unité des naissances: un an plus tard - Dès le 26 juin CRAVE + SUPER ÉCRAN



SÉRIES SOUS-TITRÉES EN FRANÇAIS - Trackers (Saison 1) - Dès le 5 juin

- I May Destroy You (Saison 1) - Dès le 9 juin

- Perry Mason (Saison 1) - Dès le 21 juin