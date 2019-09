Pour l’activer, il suffit de faire dérouler la barre d’état balayant de haut en bas votre écran, l’icône correspondante devrait normalement s’y trouver. Le passage vers le mode nuit est alors à portée de doigt et permettrait en théorie d’économiser de la batterie, notamment sur les cellulaires équipés d’écrans Oled.

Dans un billet du 23 juillet dernier, l’éditeur expliquait que les chiffres sont non seulement plus simples à identifier, mais permettent également de se débarrasser de certaines problématiques liées aux noms ou lettres.

Le HuffPost France présente dans la vidéo en haut de cet article les principales nouveautés et les changements à attendre de cette mise à jour Android 10.

Si Android 10 rattrape essentiellement son retard sur iOS pour ce qui est de la protection des données personnelles et de la navigation gestuelle, le reste des fonctionnalités n’a pas grand-chose de transcendant. À défaut de changer votre vie, certains ajouts sont tout de même pratiques et assez bienvenus.

Depuis plusieurs mois, Google permet aux possesseurs de certains smartphones comme le Pixel 3/XL ou et Pixel 3a/XL de tester des versions beta de ce nouvel OS.

Un coup de balai sur le bouton d’accueil

La guerre des boutons entamée par les constructeurs de téléphones, se débarrassant les uns après les autres des boutons “Home”, fait aussi rage chez Google.

Avec Android 10, le traditionnel bouton d’accueil (en bas de l’écran) va officiellement disparaître, enfin pas totalement. En effet, vous pouvez avec Android 10 opter pour une navigation par gestes comme sur iOS en délaissant complètement le bouton “Home”.

Changer d’application, revenir en arrière ou vers l’écran d’accueil pourra donc se faire à coups de simples balayages. Si cette nouvelle navigation par gestes s’avère bien plus intuitive que sur Android 9 Pie, le balayage de gauche à droite et vice versa pour remplacer le bouton “retour” pose quelques soucis d’ergonomie.

Mais rassurez-vous, vous aurez toujours la possibilité de conserver le bouton home via les réglages et même revenir au système à trois boutons (“home”, “retour” et “applications”).





La protection des données, grand thème de cette mise à jour

Un peu à la traîne face à iOS, Android 10 met un fort accent sur la protection des données personnelles, qui est le principal thème de cette mise à jour, après le bien-être numérique mis en avant par Android 9 Pie.

Désormais, il vous est possible de limiter l’accès d’une application aux données de géolocalisation et de moduler ces autorisations/restrictions à volonté. Il est ainsi possible de choisir de partager les données de localisation avec les applications uniquement pendant leur utilisation.

Concrètement avec ces paramètres, une app comme Uber n’aura donc accès à votre position GPS que lorsque vous l’utilisez. Android Q enverra aussi des rappels lorsqu’une application conserve votre emplacement en arrière-plan, pour permettre à l’utilisateur de choisir s’il souhaite continuer de partager cette donnée ou non.





Ce qu’on n’avait pas demandé mais qu’on a eu quand même

Comme on l’a expliqué, cette mise à jour n’a rien de très transcendant mais certaines incrémentations, certes discrètes, s’avèrent assez utiles. Pour les notifications, par exemple, Android 10 permet de rendre silencieuses les alertes de certaines applications de votre choix.

Voyez cela comme un mode “ne pas déranger”, mais ciblé sur une ou plusieurs applications de votre choix. Pour ceux qui ne veulent pas totalement se couper du monde, mais un peu quand même.

La nouvelle gestion des notifications implémente d’ailleurs un léger zeste de “Smart Reply” comme on le retrouve déjà sur Gmail. La véritable suggestion automatique de tournures de phrases n’est pas encore disponible.

Mais Android 10 permet déjà de détecter, sans ouvrir un message, si une adresse postale y figure. Si c’est le cas, un onglet menant vers Google Maps s’affichera sous la notification du message pour gagner un peu de temps.

Autre fonctionnalité un peu gadget, la possibilité de faire un partage de connexion avec un code QR. En bref, le Pixel peut générer un code QR qu’il suffit de scanner avec un autre appareil pour activer le partage de connexion sans devoir taper aucun mot de passe.





Ce qu’on aurait aimé avoir plus tôt

Malheureusement, certaines des fonctionnalités les plus intéressantes apportées par Android 10 ne sont pas encore disponibles au moment de la mise à jour. Pourtant dévoilées par Google lors de sa conférence en août dernier, il va falloir s’armer de patience en attendant qu’elles soient déployées, sûrement pour la sortie du prochain Pixel 4.

La plus intrigante d’entre elles est sans doute la fonctionnalité “Live Caption” qui permet de retranscrire en temps réel le son passant par les haut-parleurs pour superposer des sous-titres “natifs” à l’ensemble des contenus visionnés.

Concrètement, vous aurez donc des sous-titres “made in Google” sous toutes les vidéos qu’elles viennent du web ou de votre bibliothèque, un grand pas en avant en termes d’accessibilité pour les personnes malentendantes qu’on a hâte de tester.

