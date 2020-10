Nouveau nom d'Asbestos: ce n'est pas fini!

Asbestos, ce n’est pas fini, tant que ce n’est pas fini. Les opposants au changement de nom ont assemblé une imposante pétition pour demander que soit tenu un référendum sur l’idée même de renommer la municipalité.

L’initiateur de la démarche, Jeff Therrien, et deux autres résidents de la petite municipalité de l’Estrie affirment avoir amassé pas moins de 547 signatures d’Asbestriens âgés de 18 ans et plus à force d’intercepter les citoyens à leur sortie du «vote à l’auto» la semaine dernière.

Les conseillers municipaux et le maire ont décidé à huis clos que la ville changerait de nom, a dénoncé M. Therrien en entrevue avec La Presse Canadienne. «Ils ont donné une illusion de pouvoir aux citoyens en leur offrant de choisir le nouveau nom, mais au préalable ils ne leur ont pas demandé s’ils étaient d’accord avec le changement de nom», a-t-il dit.

Le maire Hugues Grimard a annoncé lundi que les électeurs ont choisi de renommer leur ville Val-des-Sources après trois tours d’un vote préférentiel auquel ont participé 2796 résidents âgés de 14 ans et plus et propriétaires, soit presque un électeur sur deux.