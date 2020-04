Avec la pandémie du coronavirus, de nombreuses sorties ont été décalées ou annulées. Cependant, la production Lionsgate, qui avait déjà produit “Hunger Games” a annoncé qu’un «préquel» de la saga de Suzanne Collins est en développement.

Le livre The Ballad of Songbirds and Snakes, qui sortira le 19 mai et dont s’inspirera l’adaptation cinématographique, raconte la jeunesse du tyrannique président Snow qui est joué par Donald Sutherland dans les films de la saga.

Dans ce livre, l’histoire se déroule après la période des jours sombres alors que Panem (le monde dystopique de “Hunger Games”) est en reconstruction. On y retrouve le jeune président Coriolanus Snow alors âgé de 18 ans, qui malgré la réputation au plus bas de sa famille, sera choisi pour être le mentor du district 12 durant les nouveaux Hunger Games. Un moyen pour lui d’honorer le nom de sa famille.

Le scénario sera écrit par Michael Arndt connu notamment pour “Little Miss Sunshine”, “Toy Story 3″ et surtout pour sa participation au deuxième volet de la saga “Hunger Games”, intitulé “L’Embrasement”.

Cette possibilité d’adaptation avait déjà été évoquée par Joe Drake, le président du Lionsgate Motion Picture Group lors d’une interview au webzine Deadline, lors de l’annonce de la sortie du livre. “The Ballad of Songbirds and Snakes offre un univers passionnant et créatif qui amène dans ce monde de nouvelles dimensions complexes qui ouvrent à des possibilités cinématographiques étonnantes”.

Dans la mesure où le film portera sur la jeunesse du président Snow, il y a peu de chance de revoir Jennifer Lawrence ou Liam Hemsworth dans cet univers.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.