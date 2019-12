Un nouveau film «Planet of the Apes» en préparation

Wes Ball est connu pour avoir dirigé la trilogie «The Maze Runner». La série de films a rapporté 949 millions de dollars au box-office mondial, malgré les avis mitigés et les nombreuses critiques. Le réalisateur avait également été annoncé aux commandes de l’adaptation cinématographique de «Mouse Guard», bande dessinée éditée par Boom! Comics, avant que le projet ne soit abandonné par Disney plus tôt cette année.

Accrochez-vous, les singes reviennent pour régner sur le monde. Comme le rapporte Deadline , Disney -qui a racheté la Fox- prévoit d’étendre la franchise «Planet of the Apes» en développant un nouveau film et a pris contact avec Wes Ball pour enfiler la casquette du réalisateur.

Basé sur le roman du Français Pierre Boulle, le film original «Planet of the Apes», sorti en 1968, raconte le voyage d’un astronaute, incarné par l’acteur Charlton Heston, qui atterrit accidentellement sur une planète où une civilisation avancée de singes règne sur des humains primitifs. Plus tard, le personnage découvre qu’il est en réalité sur la planète Terre, ravagée par une guerre nucléaire apocalyptique.

Pari risqué pour Wes Ball et Disney

Au total, neuf films «Planet of the Apes» ont été tournés. La série originale, qui comprenait cinq titres, a été saluée tant par le public que par la critique. En 2001, Tim Burton réalise un remake avec Mark Wahlberg en tête d’affiche. Le film échoue cependant au box-office et se voit fustigé par les critiques de l’époque.

La franchise fait alors un retour en force en 2011 avec une toute nouvelle intrigue basée sur les origines de la catastrophe. Dans «Rise of the Planet of the Apes» réalisé par Rupert Wyatt, on découvre César, le chef des primates joué par Andy Serkis. Le long-métrage sera un énorme succès, encourageant Fox Studios à développer une nouvelle trilogie.

Les deux films qui suivent, «Dawn of the Planet of the Apes» et «War for the Planet of the Apes», voient Matt Reeves endosser le rôle de metteur en scène et confirment la réussite au box-office du premier volet.

Disney espère donc redonner vie aux singes surdoués grâce à l’expérience de Wes Ball dans le domaine de la science-fiction. Un pari risqué au vu du succès des derniers films de la franchise.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

