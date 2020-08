Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada sera connu ce soir

THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese

THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese Les résultats du scrutin doivent être dévoilés en soirée, à l’occasion d’un événement adapté aux directives sanitaires, au centre-ville d’Ottawa.

OTTAWA — Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada sera connu dimanche.

Au moins 175 000 membres de la formation se sont prononcés dans le cadre de la course à sa direction. Les résultats du scrutin doivent être dévoilés en soirée, à l’occasion d’un événement adapté aux directives sanitaires, au centre-ville d’Ottawa.

Il s’agira d’un rassemblement à la fois physique et virtuel, qui devrait comprendre un hommage au chef sortant Andrew Scheer.

Les bulletins de vote ont tous été soumis par la poste dans le cadre de ce scrutin qui s’était amorcé en janvier, mais qui a été déraillé par l’avènement de la pandémie de COVID-19.

Selon le système en vigueur, un candidat aura besoin de 16 901 points pour sortir vainqueur. Ce score est déterminé par le pourcentage du vote qu’il reçoit dans chacune des 338 circonscriptions fédérales, qui se voient toutes attribuer 100 points. Le vote est également préférentiel.

Quatre candidats demeurent en lice: Leslyn Lewis, Peter MacKay, Erin O’Toole et Derek Sloan.

Tous ont promis d’abroger la taxe sur les émissions de carbone et deux lois fédérales concernant les ressources naturelles: l’une sur les examens environnementaux et l’autre interdisant la circulation des pétroliers le long de la côte nord de la Colombie-Britannique. Ils veulent également lever les restrictions sur les armes à feu récemment imposées par le gouvernement libéral et limiter davantage les investissements chinois au Canada.

Le gagnant ou la gagnante deviendra seulement la troisième personne à diriger le parti sur une base non intérimaire depuis la fusion entre l’Alliance canadienne et du Parti progressiste-conservateur du Canada.

Les conservateurs détiennent présentement 121 sièges aux Communes.