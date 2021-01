OSM: le chef vénézuélien Rafael Payare prendra la place de Kent Nagano

Rafael Payare, âgé de 40 ans, est diplômé du célèbre programme d’éducation musicale «El Sistema», fondé en 1975 au Venezuela par le chef José Antonio Abreu, avec qui le corniste de formation a entrepris ses études en direction d’orchestre en 2004. Le jeune chef a plus tard remporté au Danemark le concours international «Malko», en 2012. Il a ensuite été directeur musical de l’Ulster Orchestra de 2014 à 2019, et il est depuis directeur musical de l’Orchestre symphonique de San Diego.

La direction de l’OSM indique dans un communiqué que la nomination du chef Payare avait été recommandée à l’unanimité par le comité de sélection, composé de 11 membres, dont trois musiciens de l’orchestre. Le comité était présidé par Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l’Université McGill.

«Les débuts de M. Payare avec l’OSM, en 2018, ont donné lieu à une occasion des plus mémorables, la relation naturelle qu’il a alors établie avec les musiciens de l’OSM étant instantanée, indique-t-on. Cette connexion a été réaffirmée en 2019, lorsqu’il a dirigé l’orchestre à nouveau.»

Concert gratuit dimanche

On pourra d’ailleurs le voir diriger l’OSM dès dimanche, gratuitement, en ligne. À titre d’«artiste en résidence» pour l’actuelle saison, le chef Payare devait déjà diriger trois concerts qui seront diffusés en ligne au cours des prochaines semaines. Le premier sera présenté en direct le dimanche 10 janvier, à compter de 14 h 30, et sera offert gratuitement sur les sites OSM.ca et Medici.tv. Le chef Payare dirigera alors «Le Carnaval romain» de Berlioz et la Symphonie no 1 en do mineur, op. 68, de Brahms.

«Obtenir l’occasion de créer, de réaliser et de découvrir de nouvelles possibilités musicales avec le merveilleux groupe d’artistes de l’OSM constitue une perspective des plus excitantes, écrit M. Payare dans le communiqué de l’orchestre. J’espère de tout cœur offrir au public de l’OSM, en toute complicité avec les musiciennes et les musiciens, de nombreux moments de bonheur, de fierté et d’espoir.»