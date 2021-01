Chasse à l'homme pour retrouver le suspect d'une fusillade au Nouveau-Brunswick

09h37 Le véhicule que conduisait Janson Bryan Baker a été retrouvé à Amherst, en Nouvelle-Écosse. Baker n’a pas été trouvé. La #GRCNB travaille étroitement avec la police de Amherst et la GRC en N.-É. et elle continue d’enquêter activement au N.-B. pour retrouver Baker.

Le District scolaire anglophone Est a annoncé la fermeture de ses écoles mercredi par mesure de prévention. Les écoles francophones de Moncton, Dieppe et Memramcook sont aussi fermées.

Un message a été diffusé dans la région du Grand Moncton à l’aide du système En Alerte pour aviser la population que la police recherche Jansen Bryan Baker qui mesure 1,78m et pèse environ 66kg. Il a les yeux et les cheveux bruns et affiche de nombreux tatouages dans le cou et au visage.

Le jeune homme conduirait une automobile de marque Hyundai Elantra, de couleur noire et de l’année 2020 équipée de vitres teintées noires.

La GRC demande aux gens qui croient reconnaître Jansen Bryan Baker de ne pas s’en approcher et d’appeler les policiers dès que possible. La police affirme que le suspect a l’intention de se servir d’armes à feu.

La police demande aussi aux gens de ne pas mentionner sur les réseaux sociaux où les policiers se trouvent ni ce qu’ils font. La GRC publiera des mises à jour sur ses comptes Facebook et Twitter, au besoin.