3 nouveaux brunchs délicieux à Montréal

Ouvert en mai dernier, ce resto italien de la Place Jacques Cartier a su nous montrer qu’il n’était pas juste un attrape-touristes malgré son emplacement de choix. (On rêve encore des charcuteries maison servies avec un surprenant miel à la truffe, des décadents arancinis et des pâtes fraîches). Grâce à la générosité des plats servis, le décor chaleureux, ainsi que le service efficace et ultra sympathique, on y retourne volontiers pour souper, et depuis peu pour bruncher la fin de semaine.

Et c’est festif! Le Jacopo propose une réjouissante formule bruns & Bellini, ce cocktail matinal à base de Proscecco et de purée de pêche, pour ceux qui auraient le coeur à la fête. Avant même de déplier sa serviette, les serveurs arrivent avec un seau rempli de bulles et de trois variétés de jus ou purée, si jamais vous préférez un mimosa. Le Prosecco Frigo Frizzante en cannette est loin d’être le meilleur que vous aurez bu, mais une fois mélangé avec la purée de pêche rosacée, c’est délicieux.

Mais ce qui nous comble surtout est du côté boustifaille. Envie de sucré? On y sert un coquet plateau trois étages rempli de viennoiseries maison accompagnées de fruits. L’abricotine au fromage ricotta est jouissive. La pâte craque sous la dent, puis tendre et généreusement garnie à l’intérieur. On salive juste à y penser. Autre option intéressante : les pancakes à la riccota servis avec une délicieuse compote de fraise maison et basilic.

Vous aviez plus envie d’oeufs? Au Jacopo, on propose de les apprêter comme des pâtes. Les préférez-vous façon Cacio e Pepe (poivre et Parmesan) ou Carbonara (pecorino et guanciale)?

On savoure le tout sur la charmante terrasse intérieure où végétation, banquette de velours, brique et lumière naturelle cohabitent, puis notre dimanche matin prend une tournure assez divine.

436, Place Jacques-Cartier