Nous ferons mieux, je vous le promets.

J’ai eu mal de vous entendre. Mais je l’ai fait pour vous éviter plus de douleur, madame L. Vous ne voulez pas de plaies de lit, madame L.

Je suis allée à votre chevet. J’ai vu dans votre regard profond azur la sagesse et la douleur.

À madame L, future victime de la COVID-19, et à toutes les madame L en CHSLD que j’ai croisées.

Je vous ai tenu la main, en me demandant ce que je pouvais faire de plus.

Vous emmener avec moi? Vous sortir d’ici? Vous donner de l’eau.

Je vous ai flatté encore les cheveux. Ils étaient un peu gras. Normal, des bains, il y en a plus depuis longtemps ici.

J’ai glissé subtilement une paille entre vos lèvres. J’ai alors vu votre langue blanchie par la déshydratation. Et vous vous êtes accrochée à la paille comme si votre vie en dépendait. Et elle en dépendait.

Je suis tellement désolée, madame L. J’ai peur pour vous, votre sort est fixé.

Si vous ne mourez pas de la COVID-19, madame L, vous mourrez d’avoir manqué de soins essentiels: boire, manger, bouger. Vous êtes une victime collatérale de la COVID-19, madame L.

J’ai retenu mes larmes, madame L. J’ai voulu vous emmener avec moi, madame L. Vous, et tous les madame-monsieur L, M, N, O, P... des CHSLD du monde entier.

Vous mourrez probablement dans quelques semaines, madame L. Et j’ai honte.

J’ai honte du sort qui vous est réservé.

J’espère que vous nous pardonnerez. À moi, à chaque humain du Québec, et à toutes les décisions ayant mené à ce point culminant... où vous mourrez seule et sale dans votre chambre, sans rien y comprendre et en souffrance.