Difficile d'évaluer l'impact d'une nourriture bio sur la santé

L’adoption d’un régime bio réduit effectivement, calculs à l’appui, le niveau d’exposition aux pesticides, ce qui n’est pas une surprise. Mais bien que ces consommateurs semblent effectivement être, en moyenne, en meilleure santé, rien ne permet d’affirmer que c’est à cause de l’absence de pesticides, écrit une équipe de quatre chercheurs en agronomie, toxicologie et génétique dans cette méta-analyse parue le 19 novembre dans Current Opinion in Toxicology . « La consommation de nourriture biologique est multifactorielle »: en d’autres termes, elle s’accompagne souvent d’un mode de vie différent. Ces consommateurs font en moyenne plus d’exercice et surveillaient davantage leur alimentation, parfois longtemps avant de passer au mode « bio »:

«Une plus grande consommation de fruits, de légumes et de produits de grains entiers et une plus faible consommation de viande, comparativement à d’autres consommateurs. Ils mangent également moins d’aliments transformés et pourraient être ainsi moins exposés aux additifs, ou aux plastifiants, ou aux deux. De plus, les consommateurs de nourriture bio sont en général plus actifs physiquement et moins susceptibles de fumer.»