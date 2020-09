Nourrir les chats une fois par jour serait suffisant, selon une recherche

Un article rédigé par des experts en santé animale de l’Université de Guelph indique que les chats se débrouillent très bien lorsqu’ils sont nourris une fois par jour — et peuvent même voir ainsi leur état de santé s’améliorer.

Ses collègues et elle ont donc suivi attentivement l’activité et la chimie interne de huit chats en bonne santé pendant 21 jours. Quatre ont été nourris une fois par jour; les autres, quatre fois. Les deux groupes ont reçu un nombre égal de calories.

Mme Verbrugghe a découvert que les chats ayant un repas unique libéraient plus d’hormones signifiant que la faim est satisfaite.

«Cela pourrait montrer qu’ils étaient plus rassasiés que les chats qui ont reçu plusieurs repas», a-t-elle souligné.

Les chats ayant reçu un repas unique semblaient également brûler plus de graisse et présentaient des niveaux plus élevés d’acides aminés — les éléments constitutifs du muscle — que les chats à repas multiples.