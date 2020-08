La basilique Notre-Dame demande une aide urgente des gouvernements

MONTRÉAL — La basilique Notre-Dame de Montréal, l’un des bâtiments religieux les plus connus du Canada, demande une aide urgente des gouvernements pour faire face à un lourd déficit budgétaire causé par la crise de la COVID-19.

La directrice de l’église historique du Vieux-Montréal, Claudia Morissette, a indiqué que l’institution s’attendait à un manque à gagner d’environ 12 millions $ cette année, car les événements culturels et les visites guidées restent suspendus en raison de la pandémie.

«C’est énorme. Cela représente 85 % de nos revenus totaux», a déclaré Mme Morissette en entrevue avec La Presse Canadienne.

Elle explique que ces revenus sont absolument nécessaires pour préserver et restaurer le bâtiment en pierre, construit dans les années 1820 dans le style néo-gothique. La basilique, qui accueillait environ un million de visiteurs par an avant la pandémie, est l’une des principales attractions touristiques de Montréal.

Une première phase de travaux de restauration est déjà en cours sur sa façade, mais l’institution craint de ne pas avoir les moyens de financer les deuxième et troisième phases de restauration sur les tours est et ouest du bâtiment, indique Mme Morissette.

Ces trois premières phases, considérées comme urgentes, devraient coûter 9,2 millions $ sur un total de près de 30 millions $ de travaux nécessaires pour préserver et restaurer la basilique au cours de la prochaine décennie.

«On ne peut pas mettre (ces projets) sur pause parce que ça risque de mettre en péril l’intégrité des tours et même de devenir dangereux», affirme la directrice. «On ne contrôle pas non plus la dégradation des autres phases, qui sont pour l’instant prioritaires, mais qui pourraient devenir urgentes au détour d’un hiver. (...) Si on attend, ça va coûter plus cher.»

Des bâtiments vieillissants

La basilique Notre-Dame n’est pas la seule église du Québec confrontée à des défis économiques en raison de la crise de la COVID-19. De nombreuses églises peinent à assumer leurs frais et à entretenir leurs bâtiments vieillissants alors que la pandémie les a obligées à suspendre leurs activités ce printemps.

Le ministère de la Culture du Québec a annoncé le mois dernier qu’il investirait 15 millions $ pour préserver le patrimoine religieux, ciblant 62 édifices et trois orgues. La ministre Nathalie Roy a déclaré que l’investissement contribuerait également à stimuler l’économie et à créer des emplois pour les artisans et les ouvriers.