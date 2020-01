Non, vous ne contracterez pas le coronavirus en buvant une Corona

RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images

RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images Photo de bouteilles de bière mexicaine Corona, prise à Mexico le 4 juin 2019 (photo d'archives)

L’arrivée du nouveau coronavirus chinois (2019-nCoV) dans l’actualité a donné lieu à toutes sortes de réactions aux cours des dernières semaines, et aussi suscité son lot d’interrogations.

Parmi celles-ci, de plus en plus de gens se questionnent à savoir s’il existe un lien entre la bière mexicaine Corona et le virus en question.

Les recherches des mots «corona bière», «bière virus» et «bière coronavirus» ont augmenté exponentiellement depuis le 18 janvier dernier, rapporte le Indy100.