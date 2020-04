Non, ça ne va pas bien aller

Ça va pas bien quand tu vois tes collègues dépérir à vue d’œil, quand tu les vois tomber de fatigue ou d’anxiété. Ça va pas bien quand on essaye de te faire croire que t’es en sécurité, pis que le pire est sans doute passé, quand on te cache que tes collègues sont contaminés parce que c’est le mot d’ordre qui a été décidé pour éviter le mouvement de panique qui pourrait s’installer. Ça va pas bien quand tes mains sont toutes craquées à force d’être javellisées, pis que tes manches de chandail sont toutes déformées à force de les étirer pour ouvrir les portes, non, ça va pas bien.

Arrête de me dire que ça va ben aller.

Non ça ira pas bien !

Ça ira pas bien parce que le soir avant de t’endormir, tu fais l’inventaire de tout ce que tu pourrais vendre si tu perdais ton salaire, tu t’inquiètes de ce qui va arriver quand l’économie va reprendre le dessus sur la santé, tu penses à comment tu réagirais si ton kid tombait malade pis qu’on t’empêchait d’être à ses côtés.

Ça va pas bien pis ça va pas bien aller. Dis-moi plutôt qu’on va se tenir pour tenter de s’en sortir, dis-moi les vraies choses au lieu de me conter des menteries pour me tenir à l’écart de la vérité dans le but de me protéger. Aide-moi à garder l’équilibre au lieu de me faire croire que je tomberai pas, dis-moi que c’est lourd au lieu de me dire que c’est pas si pire et de me faire sentir faible, dis-le-moi que toi aussi, t’as braillé dans ton char en prenant tes clés pis ta carte d’employé.

Si tu me disais que ça va pas bien au lieu de me dire que ça va bien aller, j’arrêterais de penser qu’on me prend pour une enfant qui fait la chasse aux arcs-en-ciel.