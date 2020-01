«Joker» part favori dans la course aux Oscars avec 11 nominations

Le film Joker de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête de la course pour la 92e édition des Oscars avec onze nominations au total, a annoncé lundi l’Académie américaine des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux prix.

Joker est en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, et de nombreuses catégories techniques. Il est au coude à coude avec trois autres favoris, The Irishman de Martin Scorsese, Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917 de Sam Mendes, avec dix nominations chacun.

Palme d’or au dernier festival de Cannes, le film sud-coréen Parasite de Bong Joon-ho s’est également fait remarquer avec six nominations, notamment dans la catégorie phare du eilleur film, celle du meilleur film étranger et celle du meilleur réalisateur.

Parmi les autres outsiders figurent Marriage Story (six nominations), avec son duo d’acteurs en vue Adam Driver et Scarlett Johansson, tous deux sélectionnés, Jojo Rabbit (six nominations) et Little Women de Greta Gerwig. Cette dernière n’a toutefois pas été retenue dans la catégorie des réalisateurs, où aucune femme n’est sélectionnée cette année, ce qui va à coup sûr susciter la controverse à Hollywood.

Souvent critiquée pour son manque de diversité, l’Académie des Oscars va encore s’exposer à la critique pour cette 92e sélection : l’actrice noire américaine Cynthia Erivo est la seule artiste non blanche à s’être frayé un chemin dans les nominations, dans la catégorie meilleure actrice pour Harriet.

Les commentateurs pointaient déjà du doigt lundi l’absence d’Eddie Murphy, qui effectuait son grand retour au cinéma dans Dolemite Is My Name, et de Jennifer Lopez, qui pouvait prétendre à une nomination pour Hustlers.

Les Oscars seront remis à Hollywood le 9 février prochain.

LES NOMMÉS SONT...

Meilleur film

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood

- Parasite

Meilleure actrice

- Cynthia Erivo (Harriet)

- Scarlett Johansson (Marriage Story)

- Saoirse Ronan (Little Women)

- Charlize Theron (Bombshell)

- Renee Zellweger (Judy)

Meilleur acteur

- Antonio Banderas (Pain and Glory)

- Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood)

- Adam Driver (Marriage Story)

- Joaquin Phoenix (Joker)

- Jonathan Pryce (The Two Popes)

Meilleure actrice dans un rôle de soutien

- Kathy Bates (Richard Jewell)

- Laura Dern (Marriage Story)

- Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

- Florence Pugh (Little Women)

- Margot Robbie (Bombshell)

Meilleur acteur dans un rôle de soutien

- Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

- Anthony Hopkins (The Two Popes)

- Al Pacino (The Irishman)

- Joe Pesci (The Irishman)

- Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)

Meilleure réalisation

- Martin Scorsese (The Irishman)

- Todd Phillips (Joker)

- Sam Mendes (1917)

- Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood)

- Bong Joon Ho (Parasite)

Meilleur montage

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Parasite

Meilleur film de langue étrangère

- Corpus Christi

- Honeyland

- Les Misérables

- Pain and Glory

- Parasite

Meilleure trame sonore

- Joker

- Little Women

- Marriage Story

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleure chanson

- I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)

- I’m Gonna Love Me Again (Rocketman)

- I’m Standing With You (Breakthrough)

- Into the Unknown (Frozen II)

- Stand Up (Harriet)

Meilleure direction artistique

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- 1917

- Once

- Parasite

Meilleurs effets spéciaux

- Avengers: Endgame

- The Irishman

- The Lion King

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleur scénario adapté

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- The Two Popes

Meilleur scénario original

- Knives Out

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood

- Parasite

Meilleur film d’animation

- How to Train Your Dragon: The Hidden World

- I Lost My Body

- Klaus

- Missing Link

- Toy Story 4

Meilleur court métrage d’animation

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister

Meilleur court métrage de fiction

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbors’ Window

- Saria

- A Sister

Meilleure direction photo

- The Irishman

- Joker

- The Lighthouse

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood

Meilleurs costumes

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Once Upon a Time… in Hollywood

Meilleurs maquillages et coiffures

- Bombshell

- Joker

- Judy

- Maleficent: Mistress of Evil

- 1917

Meilleur documentaire

- American Factory

- The Cave

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland

Meilleur court métrage documentaire

- In the Absence

- Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

- Life Overtakes Me

- St. Louis Superman

- Walk Run Cha-Cha

Meilleur montage sonore

- Ford v. Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood

- Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleur mixage sonore

- Ad Astra

- Ford v. Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood