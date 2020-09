Nombre record de plaintes contre les transporteurs aériens depuis mars

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Ce total coïncide avec le tollé suscité par la décision de plusieurs transporteurs d’offrir un crédit de voyage plutôt qu’un remboursement pour la plupart des vols annulés à cause de la pandémie de COVID-19.

L’Office des transports du Canada affirme avoir reçu plus de 8000 plaintes concernant des transporteurs aériens depuis la mi-mars, un bilan sans précédent en cinq mois et demi.

Ce total dépasse l’ensemble des plaintes déposées pour la période d’un an comprise entre avril 2018 et mars 2019, et coïncide avec le tollé suscité par la décision de plusieurs transporteurs d’offrir un crédit de voyage plutôt qu’un remboursement pour la plupart des vols annulés à cause de la pandémie de COVID-19.

Les plaintes reçues s’étendent de la mi-mars — le premier ministre Justin Trudeau a lancé un avertissement aux voyageurs le 13 mars — jusqu’au 26 août.

«Compte tenu du fait que nous sommes en train d’examiner ces plaintes, il n’est pas possible d’identifier les problèmes spécifiques soulevés dans ces plaintes ou de fournir un quelconque type de répartition pour le moment. Cependant, nous prévoyons qu’une partie de celles-ci concernera les bons d’achat et les remboursements», a déclaré l’agence dans un courriel.

L’augmentation du nombre de plaintes correspond directement à une chute de plus de 90 % du volume de passagers chez les transporteurs canadiens, ce qui suggère que les plaintes portent davantage sur les remboursements ou les annulations que sur l’expérience en vol.