Québec ignore combien de places sont manquantes dans les maisons d'hébergement pour femmes

kieferpix via Getty Images

La ministre devait défendre sa gestion et ses choix budgétaires, en répondant pendant deux heures aux questions de l’opposition.

La ministre Charest a rappelé que son gouvernement avait débloqué en mars dernier 120 millions $ sur cinq ans pour le réseau des maisons d’hébergement, soit «une avancée phénoménale», selon elle.

Mais cinq mois plus tard, il n’est toujours pas possible de savoir quelle proportion de cette somme servira à créer de nouvelles places ou plutôt si on préfère consolider le réseau existant.

Chose certaine, selon la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, les sommes annoncées ne réussiront pas à combler tous les besoins. Au printemps, elle estimait le manque à gagner annuel à environ 43 millions $.

L’an dernier, pas moins de 15 000 demandes d’hébergement ont été refusées, faute de place.

La ministre Charest n’a pas pu dire non plus si le nombre de signalements de violence conjugale avait augmenté ou diminué depuis le début de la pandémie.

