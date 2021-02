Le nombre de décès liés à la COVID-19 peut être sous-estimé, soulignent des experts

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

Le nombre de personnes mortes de la COVID-19 est probablement beaucoup plus élevé que celui qui est enregistré, préviennent des experts.

Ils soulignent notamment que les certificats de décès ne mentionnent pas toujours que la COVID-19 a été la cause de la mort de la personne.

Par exemple, le Dr Nathan Stall, un gériatre du Sinai Health, de Toronto, dit que les données ne prennent en cause que ceux qui ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Le Dr Stall croit que des victimes inconnues de la COVID-19 ne font pas partie du bilan funèbre parce que les gens ne sont pas testés après leur décès.

«Il y aura plus de morts à quoi nous nous attendions. Certaines personnes ont pu être infectées, n’avoir jamais subi de test et mourir», lance-t-il.

Une étude de Statistique Canada, réalisée en novembre, indiquait que la COVID-19 avait été identifiée comme la cause initiale du décès dans 92 % (8795 des 9525 décès) des cas où elle était signalée sur le certificat médical.

Dans les 8 % de cas restants, le cancer, la démence ou la maladie d’Alzheimer, et d’autres maladies chroniques comme les cardiopathies ischémiques ou les maladies pulmonaires chroniques étaient le plus souvent considérées comme la cause initiale du décès.

«Cela témoigne également de la confusion autour de la manière de bien classer la cause d’un décès», dit le Dr Stall.

Il déplore que cela ne soit pas beaucoup enseigné dans les facultés de médecine. «Ce n’est pas quelque chose qui reçoit beaucoup d’attention et de considération parce que les médecins doivent souvent faire vite pour remettre le corps à la morgue ou au salon funéraire.»